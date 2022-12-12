Савина (Ульянова) Анна Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савина (Ульянова) Анна Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1883

Дата смерти

После 1918

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1882 г.р.

Дети

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.11.1900 ст.

Муж: Савин Кузьма Алексеев

Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
06.09.1901 ст.

Сын: Савин Павел Кузьмич

Отец ребёнка: Савин Кузьма Алексеев

Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
11.11.1902 ст.

Сын: Савин Иван Кузьмич

Отец ребёнка: Савин Кузьма Алексеев

Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1910

Сын: Савин Петр Кузьмич

Отец ребёнка: Савин Кузьма Алексеев

Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
05.08.1918 ст.

Дочь: Савина Марина Кузьминична

Отец ребёнка: Савин Кузьма Алексеев

Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край
Смерть
После 1918
Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край
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