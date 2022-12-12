Савина (Ульянова) Анна Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1883
Дата смертиПосле 1918
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.11.1900 ст.
Рождение ребёнка
06.09.1901 ст.
Сын: Савин Павел Кузьмич
Отец ребёнка: Савин Кузьма Алексеев
Рождение ребёнка
11.11.1902 ст.
Сын: Савин Иван Кузьмич
Отец ребёнка: Савин Кузьма Алексеев
Рождение ребёнка
1910
Сын: Савин Петр Кузьмич
Отец ребёнка: Савин Кузьма Алексеев
Рождение ребёнка
05.08.1918 ст.
Дочь: Савина Марина Кузьминична
Отец ребёнка: Савин Кузьма Алексеев
Смерть
После 1918