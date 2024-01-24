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Кольцов Константин Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.03.1927

Дочь: Кольцова Юлия Константиновна

Мать ребёнка: Кольцова Наталия Захаровна?

Рождение ребёнка
05.04.1931

Сын: Павлов - Кольцов Онуфрий Константинович

Мать ребёнка: Кольцова Наталия Захаровна?

Рождение ребёнка
16.09.1937

Дочь: Кольцова Раиса Константиновна

Мать ребёнка: Кольцова Наталия Захаровна?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кольцов Геннадий Константинович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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