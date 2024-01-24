Кольцов Константин Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.03.1927
Дочь: Кольцова Юлия Константиновна
Мать ребёнка: Кольцова Наталия Захаровна?
Рождение ребёнка
05.04.1931
Сын: Павлов - Кольцов Онуфрий Константинович
Мать ребёнка: Кольцова Наталия Захаровна?
Рождение ребёнка
16.09.1937
Дочь: Кольцова Раиса Константиновна
Мать ребёнка: Кольцова Наталия Захаровна?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кольцов Геннадий Константинович
Смерть
Неизвестно