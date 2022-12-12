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Иппалитов Кирилл Александрович

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Место рождения

Салават, город Салават, Республика Башкортостан

Дата рождения

23.12.1983

Пол

Мужской

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Салават, город Салават, Республика Башкортостан
Бракосочетание
25.07.2009

Жена: Иппалитова Елена Юрьевна

Салават, город Салават, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.01.2013

Сын: Иппалитов Михаил Кириллович

Мать ребёнка: Иппалитова Елена Юрьевна

Рождение ребёнка
23.11.2017

Сын: Иппалитов Степан Кириллович

Мать ребёнка: Иппалитова Елена Юрьевна

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