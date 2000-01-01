Зеленкова (Мосиенко) Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зеленкова (Мосиенко) Анна Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1858 г.р.

Мать

1858 г.р.

Муж

1918 г.р.

Дети

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Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Мосиенко Пётр Ефимович

Мать: Мосиенко Варвара Михайловна

Бракосочетание
07.?.1989

Муж: Зеленков Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зеленков Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зеленков Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зеленков Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зеленков Николай Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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