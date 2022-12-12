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Ткаченко Петр

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Место рождения

Бабушкин, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия

Дата рождения

28.08.1907

Дата смерти

08.01.1973

Пол

Мужской

Отец

1882 г.р.

Мать

1887 г.р.

Жена

1912 г.р.
1921 г.р.

Дети

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1946 г.р.

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1907

Отец: Ткаченко Степан (Стефан)

Мать: Ткаченко Анна

Бабушкин, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
16.08.1946

Сын: Востриков Александр

Мать ребёнка: Вострикова Мария

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вострикова Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Валентина Ивановна

Смерть
08.01.1973
Пионерский, Пионерский, Калининградская область
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