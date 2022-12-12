Ткаченко Петр
Место рождения
Дата рождения28.08.1907
Дата смерти08.01.1973
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1907
Отец: Ткаченко Степан (Стефан)
Мать: Ткаченко Анна
Рождение ребёнка
1932
Рождение ребёнка
1938
Рождение ребёнка
1941
Рождение ребёнка
16.08.1946
Сын: Востриков Александр
Мать ребёнка: Вострикова Мария
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вострикова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Валентина Ивановна
Смерть
08.01.1973
Пионерский, Пионерский, Калининградская область