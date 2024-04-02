Лазарь Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лазарь Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1682

Дата смерти

1760

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1682

Отец: Кузьма

Мать: не указана

Смерть
1760
Бизяевка, Колунецкая волость, Тетюшский уезд
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