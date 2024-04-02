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Лазарь Кузьмич
Лазарь Кузьмич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1682
Дата смерти
1760
Пол
Мужской
Отец
Кузьма
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ВС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1682
Отец:
Кузьма
Мать: не указана
Смерть
1760
Бизяевка
, Колунецкая волость, Тетюшский уезд
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