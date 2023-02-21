Петандер Михаил Юльевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петандер Михаил Юльевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.04.1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1835 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1865

Отец: Петандер Тиудольф Густавович

Мать: не указана

Военная служба
1895
Карс, Турция
Воинское звание: Коллежский секретарь Начальник Ольтинской почтово-телеграфной конторы
Работа или профессия
Неизвестно
Военный
Место жительства
Неизвестно
Карс, Турция
Смерть
Неизвестно
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