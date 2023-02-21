Петандер Михаил Юльевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.04.1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1865
Отец: Петандер Тиудольф Густавович
Военная служба
1895
Карс, Турция
Воинское звание: Коллежский секретарь Начальник Ольтинской почтово-телеграфной конторы
Работа или профессия
Неизвестно
Военный
Место жительства
Неизвестно
Карс, Турция
Смерть
Неизвестно