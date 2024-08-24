Лукичёв Валерий Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукичёв Валерий Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лукичёв Филипп Иванович

Мать: Лукичёва Надежда Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукичёва Ольга

Образование
Неизвестно
Московский станко-инструментальный институт
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Лукичёва) Надежда Валерьевна

Мать ребёнка: Лукичёва Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лукичёв Дмитрий Валерьевич

Мать ребёнка: Лукичёва Ольга

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