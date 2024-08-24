Лукичёв Валерий Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лукичёва Ольга
Образование
Неизвестно
Московский станко-инструментальный институт
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Лукичёва) Надежда Валерьевна
Мать ребёнка: Лукичёва Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лукичёв Дмитрий Валерьевич
Мать ребёнка: Лукичёва Ольга