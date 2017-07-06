Стороженко Иван Афанасьевич
Место рожденияс.Лобойково Даниловского р-на Волгоградской обл.
Дата рождения02.10.1935
Дата смерти06.07.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1935
с.Лобойково Даниловского р-на Волгоградской обл.
Место жительства
08.10.1946
МО Подольск
Бракосочетание
17.11.1962
Жена: скрыто настройками приватности
г. Подольск
Рождение ребёнка
08.11.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Чепелёво
Смерть
06.07.2017
д. Чепелёво
Причина смерти: Болезнь
Похороны
08.07.2017
д. Чепелёво