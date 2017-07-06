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Стороженко Иван Афанасьевич

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Место рождения

с.Лобойково Даниловского р-на Волгоградской обл.

Дата рождения

02.10.1935

Дата смерти

06.07.2017

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

1912 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ВC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1935

Отец: Стороженко Афанасий Иванович

Мать: Стороженко Прасковья Висарионовна

с.Лобойково Даниловского р-на Волгоградской обл.
Место жительства
08.10.1946
МО Подольск
Бракосочетание
17.11.1962

Жена: скрыто настройками приватности

г. Подольск
Рождение ребёнка
08.11.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Чепелёво
Смерть
06.07.2017
д. Чепелёво
Причина смерти: Болезнь
Похороны
08.07.2017
д. Чепелёво
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