Афонина Валерия Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.10.1981
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1981
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гололобова Дарья Сергеевна
Отец ребёнка: Гололобов Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гололобов Сергей