Афонина Валерия Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афонина Валерия Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.10.1981

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

Дети

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1981

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гололобова Дарья Сергеевна

Отец ребёнка: Гололобов Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гололобов Сергей

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