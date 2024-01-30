Бобылева Мария Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБобылева Мария Романовна

Бобылева Мария Романовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петров Роман Ильич

Мать: Петрова (Муханова) Ирина Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бобылев Иван Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бобылев Иван Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бобылев Иван Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бобылев Иван Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бобылев Иван Федорович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.