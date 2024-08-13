Власова (Власова) Пелагея Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власова (Власова) Пелагея Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1851

Сын: Власов Степан Иосифович

Отец ребёнка: Власов Иосиф Нилович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Власова (Власова) Авдотья Иосифовна

Отец ребёнка: Власов Иосиф Нилович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Власова (Власова) Марина Иосифовна

Отец ребёнка: Власов Иосиф Нилович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1864

Сын: Власов Семен Иосифович

Отец ребёнка: Власов Иосиф Нилович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Власова (Власова) Анисия Иосифовна

Отец ребёнка: Власов Иосиф Нилович

Рождение ребёнка
1878

Дочь: (Власов) Пелагея Иосифовна

Отец ребёнка: Власов Иосиф Нилович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

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