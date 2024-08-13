Власова (Власова) Пелагея Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Власов Иосиф Нилович
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Власова (Власова) Авдотья Иосифовна
Отец ребёнка: Власов Иосиф Нилович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Власова (Власова) Марина Иосифовна
Отец ребёнка: Власов Иосиф Нилович
Рождение ребёнка
1864
Отец ребёнка: Власов Иосиф Нилович
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Власова (Власова) Анисия Иосифовна
Отец ребёнка: Власов Иосиф Нилович
Рождение ребёнка
1878
Дочь: (Власов) Пелагея Иосифовна
Отец ребёнка: Власов Иосиф Нилович