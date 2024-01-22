(Фокина) Анастасия Прокофьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1869
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фокин Семён Иванович
Рождение ребёнка
01.11.1890
Отец ребёнка: Фокин Семён Иванович
Рождение ребёнка
08.01.1894
Отец ребёнка: Фокин Семён Иванович
Рождение ребёнка
01.01.1895
Дочь: (Фокина) Варвара Семёновна
Отец ребёнка: Фокин Семён Иванович
Рождение ребёнка
24.09.1897
Отец ребёнка: Фокин Семён Иванович
Рождение ребёнка
01.01.1899
Дочь: (Фокина) Анна Семеновна
Отец ребёнка: Фокин Семён Иванович
Рождение ребёнка
31.08.1903
Сын: Фокин Александр Семенович
Отец ребёнка: Фокин Семён Иванович