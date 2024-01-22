(Фокина) Анастасия Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Фокина) Анастасия Прокофьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1869

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фокин Семён Иванович

Рождение ребёнка
01.11.1890

Сын: Фокин Михаил Семенович

Отец ребёнка: Фокин Семён Иванович

Рождение ребёнка
08.01.1894

Сын: Фокин Василий Семёнович

Отец ребёнка: Фокин Семён Иванович

Рождение ребёнка
01.01.1895

Дочь: (Фокина) Варвара Семёновна

Отец ребёнка: Фокин Семён Иванович

Рождение ребёнка
24.09.1897

Сын: Фокин Никита Семёнович

Отец ребёнка: Фокин Семён Иванович

Рождение ребёнка
01.01.1899

Дочь: (Фокина) Анна Семеновна

Отец ребёнка: Фокин Семён Иванович

Рождение ребёнка
31.08.1903

Сын: Фокин Александр Семенович

Отец ребёнка: Фокин Семён Иванович

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