Софронов Михаил Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Софронов Михаил Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1904

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Софронова Елизавета Михайловна

Мать ребёнка: Софронова Федосеева Анна Александровна

Zabaykalsky Krai Russia
Рождение ребёнка
Между 1898 и 1900

Сын: Софронов Иннокентий Михайлович

Мать ребёнка: Софронова Федосеева Анна Александровна

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Софронова Мария Михайловна

Мать ребёнка: Софронова Федосеева Анна Александровна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1904
Dalian, Liaoning China
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