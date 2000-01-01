Софронов Михаил Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1904
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Софронова Елизавета Михайловна
Мать ребёнка: Софронова Федосеева Анна Александровна
Zabaykalsky Krai Russia
Рождение ребёнка
Между 1898 и 1900
Сын: Софронов Иннокентий Михайлович
Мать ребёнка: Софронова Федосеева Анна Александровна
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Софронова Мария Михайловна
Мать ребёнка: Софронова Федосеева Анна Александровна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1904
Dalian, Liaoning China