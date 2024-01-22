(Новиков) Евдокия Ивановна
Место рожденияЯрославская губерния, Ярославский уезд, Спас-Ярыжницкая волость, деревня Клещова
Дата рождения04.02.1910
ПолЖенский
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1910
Отец: Новиков Иван Алексеевич
Мать: Дарья Петровна
Упоминание
Неизвестно
ГКУ ЯО ГАЯО Ф. 230 Оп. 11-4 Д. 930 Метрические книги церкви с.Резанино Ярославского уезда за 1905-1918 годы (о родившихся); за 1905-1914, 1916-1918 годы (о бракосочетавшихся; об умерших), страница 156
Крещение
06.02.1910
В восприемниках - Марья Ивановна Новикова.