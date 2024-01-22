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(Новиков) Евдокия Ивановна

Место рождения

Ярославская губерния, Ярославский уезд, Спас-Ярыжницкая волость, деревня Клещова

Дата рождения

04.02.1910

Пол

Женский

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1910

Отец: Новиков Иван Алексеевич

Мать: Дарья Петровна

Упоминание
Неизвестно
ГКУ ЯО ГАЯО Ф. 230 Оп. 11-4 Д. 930 Метрические книги церкви с.Резанино Ярославского уезда за 1905-1918 годы (о родившихся); за 1905-1914, 1916-1918 годы (о бракосочетавшихся; об умерших), страница 156
Крещение
06.02.1910
В восприемниках - Марья Ивановна Новикова.

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