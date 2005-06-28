Дьякова (Хворых) Александра Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДьякова (Хворых) Александра Андреевна

Дьякова (Хворых) Александра Андреевна

Место рождения

Бисерть, Бисертский, Свердловская область

Дата рождения

19.11.1924

Дата смерти

28.06.2005

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1924

Отец: Хворых Андрей Иванович

Мать: Хворых Степанида Яковлевна

Бисерть, Бисертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1943

Сын: Дьяков Николай Андреевич

Отец ребёнка: Дьяков Андрей Яковлевич

Бракосочетание
04.03.1946

Муж: Дьяков Андрей Яковлевич

Бисерть, Бисертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.10.1946

Дочь: Кузнецова (Дьякова) Ираида Андреевна

Отец ребёнка: Дьяков Андрей Яковлевич

Отевка, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
1949

Дочь: Дьякова Галина Андреевна

Отец ребёнка: Дьяков Андрей Яковлевич

Рождение ребёнка
1955

Сын: Дьяков Сергей Андреевич

Отец ребёнка: Дьяков Андрей Яковлевич

Рождение ребёнка
1961

Сын: Дьяков Виктор Андреевич

Отец ребёнка: Дьяков Андрей Яковлевич

Смерть
28.06.2005
Бисерть, Бисертский, Свердловская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.