Дьякова (Хворых) Александра Андреевна
Место рождения
Дата рождения19.11.1924
Дата смерти28.06.2005
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1924
Отец: Хворых Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1943
Отец ребёнка: Дьяков Андрей Яковлевич
Бракосочетание
04.03.1946
Рождение ребёнка
04.10.1946
Дочь: Кузнецова (Дьякова) Ираида Андреевна
Отец ребёнка: Дьяков Андрей Яковлевич
Отевка, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Дьякова Галина Андреевна
Отец ребёнка: Дьяков Андрей Яковлевич
Рождение ребёнка
1955
Отец ребёнка: Дьяков Андрей Яковлевич
Рождение ребёнка
1961
Отец ребёнка: Дьяков Андрей Яковлевич
Смерть
28.06.2005