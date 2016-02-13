Маслова (Осиева) Евгения Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.09.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1979
Рождение ребёнка
2003
Дочь: Маслова Ксения Константиновна
Отец ребёнка: Маслов Константин
Рождение ребёнка
13.02.2016
Дочь: Маслова Алиса Константиновна
Отец ребёнка: Маслов Константин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Маслов Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маслов Степан Константинович
Отец ребёнка: Маслов Константин