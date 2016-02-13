Маслова (Осиева) Евгения Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маслова (Осиева) Евгения Юрьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.1979

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1979

Отец: Осиев Юрий Мандиярович

Мать: Осиева Елизавета Владимировна

Рождение ребёнка
2003

Дочь: Маслова Ксения Константиновна

Отец ребёнка: Маслов Константин

Рождение ребёнка
13.02.2016

Дочь: Маслова Алиса Константиновна

Отец ребёнка: Маслов Константин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маслов Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маслов Степан Константинович

Отец ребёнка: Маслов Константин

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