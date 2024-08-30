Горошкина Наталья Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.01.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1980
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.09.1999
Рождение ребёнка
05.08.2000
Дочь: Козырева Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Козырев Алексей Валерьевич
Рождение ребёнка
12.09.2005
Дочь: Козырева Ольга Алексеевна
Отец ребёнка: Козырев Алексей Валерьевич