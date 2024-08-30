Горошкина Наталья Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горошкина Наталья Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.01.1980

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1979 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.09.1999

Муж: Козырев Алексей Валерьевич

Рождение ребёнка
05.08.2000

Дочь: Козырева Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Козырев Алексей Валерьевич

Рождение ребёнка
12.09.2005

Дочь: Козырева Ольга Алексеевна

Отец ребёнка: Козырев Алексей Валерьевич

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