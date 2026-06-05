Лузин Федор Иванович
мужской, родился 25.02.1906, Волегово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
умер Неизвестно
ОтецЛузин ИванНеизвестно г.р.
Супруги
Лузина (Демакова) Мария НикифоровнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1906
Отец: Лузин Иван
Мать: не указана
Волегово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.11.1928
Масли, Мишкинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
11.08.1933
Волегово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно
https://pamyat-naroda.ru/heroes/sm-person_rvk1079498981/