Лузин Федор Иванович 25.02.1906 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лузин Федор Иванович

Автор
ПС
Суворова П.

мужской, родился 25.02.1906, Волегово, Кунгурский уезд, Пермская губерния

умер Неизвестно

Отец
Лузин ИванНеизвестно г.р.
Супруги
Лузина (Демакова) Мария НикифоровнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1906

Отец: Лузин Иван

Мать: не указана

Волегово, Кунгурский уезд, Пермская губерния

https://pamyat-naroda.ru/heroes/sm-person_rvk1079498981/

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лузина (Демакова) Мария Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лузина (Демакова) Мария Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лузина (Демакова) Мария Никифоровна

Рождение ребёнка
25.11.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лузина (Демакова) Мария Никифоровна

Масли, Мишкинский муниципальный район, Курганская область

Рождение ребёнка
11.08.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лузина (Демакова) Мария Никифоровна

Волегово, Кунгурский уезд, Пермская губерния

Смерть
Неизвестно

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