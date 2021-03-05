Токарева (Дегтярёва) Валентина Ильинична
Место рождения
Дата рождения18.07.1935
Дата смерти05.03.2021
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1935
Рождение ребёнка
08.11.1961
Сын: Токарев Александр Валентинович
Отец ребёнка: Токарев Валентин Яковлевич
Рождение ребёнка
06.01.1968
Сын: Токарев Виктор Валентинович
Отец ребёнка: Токарев Валентин Яковлевич
Бахмач, Чернігівська область
Смерть
05.03.2021