Токарева (Дегтярёва) Валентина Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Токарева (Дегтярёва) Валентина Ильинична

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Место рождения

Томск, город Томск, Томская область

Дата рождения

18.07.1935

Дата смерти

05.03.2021

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1935

Отец: Дегтярёв Илья Фёдорович

Мать: Дегтярёва Василиса Ивановна

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
08.11.1961

Сын: Токарев Александр Валентинович

Отец ребёнка: Токарев Валентин Яковлевич

Рождение ребёнка
06.01.1968

Сын: Токарев Виктор Валентинович

Отец ребёнка: Токарев Валентин Яковлевич

Бахмач, Чернігівська область
Смерть
05.03.2021
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