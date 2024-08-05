Харина Любовь Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения11.09.1903
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1903
восприемники Петр Никитич Харин (брат отца?) Анастасия Кузьминична Свиридова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Саликова) Клавдия Андреевна
Отец ребёнка: Саликов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Саликов Алексей Андреевич
Отец ребёнка: Саликов Андрей Иванович
Бракосочетание
19.02.1925
Смерть
Неизвестно