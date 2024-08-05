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Харина Любовь Дмитриевна

Место рождения

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

11.09.1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1903

Отец: Харин Дмитрий Никитич

Мать: Харина (Свиридова) Васса Михайловна

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
восприемники Петр Никитич Харин (брат отца?) Анастасия Кузьминична Свиридова
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Саликова) Клавдия Андреевна

Отец ребёнка: Саликов Андрей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Саликов Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Саликов Андрей Иванович

Бракосочетание
19.02.1925

Муж: Саликов Андрей Иванович

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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