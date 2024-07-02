Зубова Параскева Ермолаевна
Место рожденияд. Каменки Егорьевского стана Халезской волости
Дата рождения1743
Дата смерти1812
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: Зубов Ермолай
Мать: не указана
Ревизская сказка 1782 д. Павлово - 38 лет.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1769
Сын: Селяков Иоаким (Яким) Терентьевич
Отец ребёнка: Селяков Терентий Дементьевич
Павлово, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
1812