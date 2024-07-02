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Зубова Параскева Ермолаевна

Место рождения

д. Каменки Егорьевского стана Халезской волости

Дата рождения

1743

Дата смерти

1812

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Зубов Ермолай

Мать: не указана

Ревизская сказка 1782 д. Павлово - 38 лет.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Селяков Терентий Дементьевич

Рождение ребёнка
1769

Сын: Селяков Иоаким (Яким) Терентьевич

Отец ребёнка: Селяков Терентий Дементьевич

Павлово, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
1812

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