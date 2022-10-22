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Кубинский Николай Александрович
Кубинский Николай Александрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.04.1963
Пол
Мужской
Отец
Купинский Александр
Мать
Мочалина Юлия Николаевна
1937 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1963
Отец:
Купинский Александр
Мать:
Мочалина Юлия Николаевна
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