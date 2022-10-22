Кубинский Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кубинский Николай Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.04.1963

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1963

Отец: Купинский Александр

Мать: Мочалина Юлия Николаевна

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