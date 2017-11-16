Сметкин Анатолий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.02.1932
Дата смерти16.11.2017
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1932
Отец: Сметкин Николай Николаевич
Мать: Сметкина Мария
Рождение ребёнка
23.09.1959
Сын: Сметкин Валерий
Мать ребёнка: Сметкина Елена Андреевна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сметкина Елена Андреевна
Смерть
16.11.2017