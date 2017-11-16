Сметкин Анатолий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сметкин Анатолий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1932

Дата смерти

16.11.2017

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1932

Отец: Сметкин Николай Николаевич

Мать: Сметкина Мария

Рождение ребёнка
23.09.1959

Сын: Сметкин Валерий

Мать ребёнка: Сметкина Елена Андреевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сметкина Елена Андреевна

Смерть
16.11.2017
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