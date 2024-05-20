Шкурова/Шокурова Анна Алексеевна
Место рождения
Дата рождения29.01.1852
Дата смертиПосле 1917
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1852
Рождение ребёнка
Между 1874 и 1877
Дочь: Носкова (Шокурова) Варвара Акиловна
Отец ребёнка: Шекуров/Шокуров Акил Алексеевич
Анненково, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
До 1876
Смерть
После 1917
Малышево, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область