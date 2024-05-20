Шкурова/Шокурова Анна Алексеевна 29.01.1852 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шкурова/Шокурова Анна Алексеевна

Место рождения

Сюксюм, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

29.01.1852

Дата смерти

После 1917

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1852

Отец: Алексей

Мать: Параскева

Сюксюм, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Между 1874 и 1877

Дочь: Носкова (Шокурова) Варвара Акиловна

Отец ребёнка: Шекуров/Шокуров Акил Алексеевич

Анненково, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
До 1876

Муж: Шекуров/Шокуров Акил Алексеевич

Сюксюм, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1917
Малышево, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область

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