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Константинов Моктий Афанасьевич

Место рождения

Шивера, Иркутский округ, Сибирский край

Дата рождения

Около 1782 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1786 г.р.

Дети

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Шивера, Иркутский округ, Сибирский край
Исповедный росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 182
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Константинова Настасья Петровна

Шивера, Иркутский округ, Сибирский край
Исповедный росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 182
Рождение ребёнка
Около 1814 ст.

Сын: Константинов Иван Моктьевич

Мать ребёнка: Константинова Настасья Петровна

Шивера, Иркутский округ, Сибирский край
Исповедный росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 182
Смерть
Неизвестно

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