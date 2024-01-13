Константинов Моктий Афанасьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1782 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1782 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Исповедный росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 182
Бракосочетание
Неизвестно
Исповедный росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 182
Рождение ребёнка
Около 1814 ст.
Сын: Константинов Иван Моктьевич
Мать ребёнка: Константинова Настасья Петровна
Исповедный росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 182
Смерть
Неизвестно