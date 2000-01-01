Гришина (Фадеева) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гришина (Фадеева) Галина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фадеев Александр

Мать: Фадеева Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Гришин Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марина

Отец ребёнка: Гришин Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Гришин Анатолий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гришин Анатолий

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