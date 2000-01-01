Гришина (Фадеева) Галина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фадеев Александр
Мать: Фадеева Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Гришин Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марина
Отец ребёнка: Гришин Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Гришин Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гришин Анатолий