Шагиахмет — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шагиахмет

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

VR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Исхан

Мать: Мухибиба

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Махмузя

Мать ребёнка: Фатима

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фатима

Смерть
Неизвестно
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