Акимов Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акимов Александр Иванович

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Место рождения

Ивицы, Одоевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

12.03.1895

Дата смерти

1965

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивицы, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
С 1931 по 1939
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1940
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Рязань, город Рязань, Рязанская область
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Тула, город Тула, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Тбилиси
Смерть
1965
Москва, город федерального значения Москва
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