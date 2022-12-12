Акимов Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения12.03.1895
Дата смерти1965
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1931 по 1939
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1940
Место жительства
Неизвестно
Рязань, город Рязань, Рязанская область
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Тула, город Тула, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Тбилиси
Смерть
1965