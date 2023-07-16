Горелова Дарья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горелова Дарья Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горелов Николай Михайлович

Рождение ребёнка
1818

Сын: Горелов Павел Николаевич

Отец ребёнка: Горелов Николай Михайлович

Рождение ребёнка
1823

Сын: Горелов Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Горелов Николай Михайлович

Рождение ребёнка
1832

Сын: Горелов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Горелов Николай Михайлович

Смерть
Неизвестно

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