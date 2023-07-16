Горелова Дарья Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1818
Отец ребёнка: Горелов Николай Михайлович
Рождение ребёнка
1823
Сын: Горелов Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Горелов Николай Михайлович
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Горелов Николай Михайлович
Смерть
Неизвестно