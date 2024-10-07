Ельшаев Максим Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ельшаев Максим Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Ельшаев Иван Федоров

Мать: Калыхалова Агафья Тимофеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ельшаева Прасковья Петрова

Место жительства
Неизвестно
Покрово-Инвалидная, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Раздобарина (Ельшаева) Евдокия Максимова

Мать ребёнка: Ельшаева Прасковья Петрова

Смерть
Неизвестно

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