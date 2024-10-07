Ельшаев Максим Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Ельшаев Иван Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Покрово-Инвалидная, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Раздобарина (Ельшаева) Евдокия Максимова
Мать ребёнка: Ельшаева Прасковья Петрова
Смерть
Неизвестно