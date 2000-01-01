Любовощина (Паршина) Агафья Феодосовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любовощина (Паршина) Агафья Феодосовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1849 г.р.

Дети

Добавил:

ВО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.02.1867

Муж: Любовощин Степан Харитонов

Российская Империя, Тамбовская губерния, Борисоглебский уезд, село Костино-Отделец
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павел Степанович Любовощин

Отец ребёнка: Любовощин Степан Харитонов

Российская Империя , Тамбовская губерния, Борисоглебской уезд, село Костино-Отделец
Смерть
Неизвестно
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