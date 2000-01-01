Любовощина (Паршина) Агафья Феодосовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.02.1867
Российская Империя, Тамбовская губерния, Борисоглебский уезд, село Костино-Отделец
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павел Степанович Любовощин
Отец ребёнка: Любовощин Степан Харитонов
Российская Империя , Тамбовская губерния, Борисоглебской уезд, село Костино-Отделец
Смерть
Неизвестно