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(Корявова) Валентина Ивановна

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Место рождения

Мытищи, Мытищи, Московская область

Дата рождения

07.04.1938

Дата смерти

04.03.2004

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1938

Отец: Шмаров Иван Федорович

Мать: Татьяна Кирилловна

Мытищи, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
03.08.1960

Дочь: Марина Юрьевна

Отец ребёнка: Пиунов Юрий Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
07.06.1967

Дочь: Пиунова Татьяна Юрьевна

Отец ребёнка: Пиунов Юрий Васильевич

Мытищи, Мытищи, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пиунов Юрий Васильевич

Смерть
04.03.2004
Мытищи, Мытищи, Московская область
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