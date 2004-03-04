(Корявова) Валентина Ивановна
Место рождения
Дата рождения07.04.1938
Дата смерти04.03.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1938
Отец: Шмаров Иван Федорович
Мать: Татьяна Кирилловна
Рождение ребёнка
03.08.1960
Дочь: Марина Юрьевна
Отец ребёнка: Пиунов Юрий Васильевич
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
07.06.1967
Дочь: Пиунова Татьяна Юрьевна
Отец ребёнка: Пиунов Юрий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.03.2004