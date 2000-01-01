Минаев Егор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти17.05.1971
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Минаев Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1930
Мать ребёнка: Минаева Елена Константиновна
Рождение ребёнка
28.05.1932
Мать ребёнка: Минаева Елена Константиновна
Рождение ребёнка
19.01.1935
Дочь: Раиса
Мать ребёнка: Минаева Елена Константиновна
Рождение ребёнка
24.05.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Минаева Елена Константиновна
Смерть
17.05.1971
город Комсомольск-на-Амуре, Россия