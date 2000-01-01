Минаев Егор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минаев Егор Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

17.05.1971

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Около 1930 г.р.
1932 г.р.
1935 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Минаев Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1930

Сын: Минаев Алексей Егорович

Мать ребёнка: Минаева Елена Константиновна

Рождение ребёнка
28.05.1932

Сын: Минаев Евгений Егорович

Мать ребёнка: Минаева Елена Константиновна

Рождение ребёнка
19.01.1935

Дочь: Раиса

Мать ребёнка: Минаева Елена Константиновна

Рождение ребёнка
24.05.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Минаева Елена Константиновна

Смерть
17.05.1971
город Комсомольск-на-Амуре, Россия
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