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Шимутовский Адольф Карлович

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Место рождения

Бологое, Бологовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

23.06.1914

Дата смерти

?.08.1990

Пол

Мужской

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1914

Отец: Шимутовский Карл Карлович

Мать: Шимутовская Степанида Ивановна

Бологое, Бологовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
09.08.1939

Дочь: Шимутовская Юзефа Адольфовна

Мать ребёнка: Шимутовская Тамара Иосифовна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шимутовская Тамара Иосифовна

г. Львов
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шимутовская Люся

Мать ребёнка: Шимутовская Тамара Иосифовна

Смерть
?.08.1990
г. Воронеж
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