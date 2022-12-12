Шимутовский Адольф Карлович
Место рождения
Дата рождения23.06.1914
Дата смерти?.08.1990
ПолМужской
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1914
Рождение ребёнка
09.08.1939
Дочь: Шимутовская Юзефа Адольфовна
Мать ребёнка: Шимутовская Тамара Иосифовна
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
г. Львов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шимутовская Люся
Мать ребёнка: Шимутовская Тамара Иосифовна
Смерть
?.08.1990
г. Воронеж