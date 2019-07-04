Пастухов Алексей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пастухов Алексей Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.06.1986

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1986

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.07.2019

Сын: Пастухов Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.02.2021

Дочь: Пастухова Алесандра Алексеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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