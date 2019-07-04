Пастухов Алексей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.06.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1986
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.07.2019
Сын: Пастухов Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.02.2021
Дочь: Пастухова Алесандра Алексеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности