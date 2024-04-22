Фишъ Ноахъ Ицкович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фишъ Ноахъ Ицкович

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

13.05.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Между 1852 и 1853 г.р.

Мать

Между 1854 и 1855 г.р.

Жена

1883 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1875

Отец: Фишъ Ицка Рувиновъ

Мать: Фишъ Хая Шмуиловичъ

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
27.12.1901

Жена: Фишъ Эстерна Ильина

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Фишъ Гнеся Элька

Мать ребёнка: Фишъ Эстерна Ильина

Рождение ребёнка
24.12.1906

Сын: Фишъ Хаимъ

Мать ребёнка: Фишъ Эстерна Ильина

Смерть
Неизвестно
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