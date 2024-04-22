Фишъ Ноахъ Ицкович
Место рождения
Дата рождения13.05.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1875
Отец: Фишъ Ицка Рувиновъ
Мать: Фишъ Хая Шмуиловичъ
Бракосочетание
27.12.1901
Жена: Фишъ Эстерна Ильина
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Фишъ Гнеся Элька
Мать ребёнка: Фишъ Эстерна Ильина
Рождение ребёнка
24.12.1906
Сын: Фишъ Хаимъ
Мать ребёнка: Фишъ Эстерна Ильина
Смерть
Неизвестно