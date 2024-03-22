Дымчан (Демчан) Трифон Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Поручитель
22.07.1912 ст.
Венчание Домнии Трифоновны Семенюк и Авраамия Савелиевича Саган Барнаульского уезда Ново-Локтевской волости поселка Каменского крестьянин Авраамий Савелиев Саган православный первым браком Девица до... Показать все
Рождение ребёнка
06.08.1912 ст.
Мать ребёнка: Дымчан Мария Максимовна
СОР выдано 29.07.1934 г.
Место жительства
1912
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дымчан Мария Максимовна
Смерть
Неизвестно