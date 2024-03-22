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Дымчан (Демчан) Трифон Иванович

Место рождения

Чесновский Раковец, Тернопільська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Чесновский Раковец, Тернопільська область
Поручитель
22.07.1912 ст.
Каменка, Ново-Локтевская волость, Барнаульский уезд
Венчание Домнии Трифоновны Семенюк и Авраамия Савелиевича Саган Барнаульского уезда Ново-Локтевской волости поселка Каменского крестьянин Авраамий Савелиев Саган православный первым браком Девица до... Показать все
Рождение ребёнка
06.08.1912 ст.

Сын: Дымчан Мирон Трифонович

Мать ребёнка: Дымчан Мария Максимовна

Каменка, Ново-Локтевская волость, Барнаульский уезд
СОР выдано 29.07.1934 г.
Место жительства
1912
Каменка, Ново-Локтевская волость, Барнаульский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дымчан Мария Максимовна

Смерть
Неизвестно
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