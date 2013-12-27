Пищулин Евгений Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.12.1958
Дата смерти27.12.2013
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.04.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
27.12.2013