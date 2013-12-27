Пищулин Евгений Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пищулин Евгений Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.12.1958

Дата смерти

27.12.2013

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.04.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
27.12.2013

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