Королёв Сергей Николаевич
Место рождения
Дата рождения03.04.1960
Дата смерти03.10.1998
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.03.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
03.10.1998
Комсомольск, Комсомольский муниципальный район, Ивановская область