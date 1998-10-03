Королёв Сергей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Королёв Сергей Николаевич

Место рождения

Старово, Комсомольский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

03.04.1960

Дата смерти

03.10.1998

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Старово, Комсомольский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.03.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Старово, Комсомольский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
03.10.1998
Комсомольск, Комсомольский муниципальный район, Ивановская область

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