Красавин Михаил Васильевич
Место рождения
Дата рождения22.10.1919
Дата смерти28.12.1992
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1946 по 1992
Смерть
28.12.1992