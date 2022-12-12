Красавин Михаил Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красавин Михаил Васильевич

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Место рождения

Лесные Моркваши, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

22.10.1919

Дата смерти

28.12.1992

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Лесные Моркваши, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1946 по 1992
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
28.12.1992
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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