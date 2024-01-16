Чумаков Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чумаков Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

После 02.11.1857

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Чумаченко Дмитрий Еремеевич

Мать: Чумаченко Марфа

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Просковья

Рудня, Руднянский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Нинила

Мать ребёнка: Просковья

Терсинка, Руднянский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Просковья

Смерть
После 02.11.1857
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