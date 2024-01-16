Чумаков Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиПосле 02.11.1857
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Чумаченко Дмитрий Еремеевич
Мать: Чумаченко Марфа
Рождение ребёнка
1834
Рудня, Руднянский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1836
Терсинка, Руднянский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Просковья
Смерть
После 02.11.1857