Солей Иллия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.03.?
Дочь: Солей Кира
Отец ребёнка: Солей Лорронде
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Солей Таня
Отец ребёнка: Солей Лорронде
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Солей Аня
Отец ребёнка: Солей Лорронде
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Солей Сэм
Отец ребёнка: Солей Лорронде
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Солей Стелла
Отец ребёнка: Солей Лорронде
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Солей Виктория
Отец ребёнка: Солей Лорронде