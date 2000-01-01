Солей Иллия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солей Иллия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.03.?

Дочь: Солей Кира

Отец ребёнка: Солей Лорронде

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Солей Таня

Отец ребёнка: Солей Лорронде

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Солей Аня

Отец ребёнка: Солей Лорронде

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Солей Сэм

Отец ребёнка: Солей Лорронде

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Солей Стелла

Отец ребёнка: Солей Лорронде

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Солей Виктория

Отец ребёнка: Солей Лорронде

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