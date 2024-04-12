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Сухих Николай Никитович

Место рождения

Чудный Починок, Никольская волость, Сольвычегодский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Чудный Починок, Никольская волость, Сольвычегодский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено 1892

Сын: Сухих Анатолий Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
21.08.1893

Сын: Сухих Александр Николаевич

Мать ребёнка: Сухих Александра Михайловна

Чудный Починок, Никольская волость, Сольвычегодский уезд
Рождение ребёнка
11.06.1904

Дочь: Аполлинария Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Метрической книге Спасской Поршенской церкви
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сухих Александра Михайловна

Смерть
Неизвестно
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