Сухих Николай Никитович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1892
Сын: Сухих Анатолий Николаевич
Рождение ребёнка
21.08.1893
Сын: Сухих Александр Николаевич
Мать ребёнка: Сухих Александра Михайловна
Рождение ребёнка
11.06.1904
Дочь: Аполлинария Николаевна
Метрической книге Спасской Поршенской церкви
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно