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Никифоров Егор Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Никифоров Никифор

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акилина Алексеевна

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Никифорова Мария Егоровна

Мать ребёнка: Акилина Алексеевна

Рождение ребёнка
14.10.1902

Сын: Никифоров Иоанн Егорович

Мать ребёнка: Акилина Алексеевна

Смерть
Неизвестно

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