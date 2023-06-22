Никифоров Егор Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Никифоров Никифор
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акилина Алексеевна
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Никифорова Мария Егоровна
Мать ребёнка: Акилина Алексеевна
Рождение ребёнка
14.10.1902
Мать ребёнка: Акилина Алексеевна
Смерть
Неизвестно