Новисов Рувим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНовисов Рувим

Новисов Рувим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1853

Дата смерти

21.10.1937

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853

Отец: Новисов Нис

Мать: не указана

Бракосочетание
Около ?.12.1898

Жена: Новисова Вера (Двойра Хана) (Двойра Хана) Соломоновна

Рождение ребёнка
05.05.1899

Дочь: Литвинова Хана Львовна? Рувимовна

Мать ребёнка: Новисова Вера (Двойра Хана) (Двойра Хана) Соломоновна

Рождение ребёнка
Около 1901

Дочь: Гололобова Пана Рувимовна

Мать ребёнка: Новисова Вера (Двойра Хана) (Двойра Хана) Соломоновна

Рождение ребёнка
Около 1902

Сын: Новисов Лев Рувимович

Мать ребёнка: Новисова Вера (Двойра Хана) (Двойра Хана) Соломоновна

СССР, г. Баргузин
Рождение ребёнка
Около 1904

Сын: Новисов Яков Рувимович

Мать ребёнка: Новисова Вера (Двойра Хана) (Двойра Хана) Соломоновна

СССР, г. Баргузин
Рождение ребёнка
07.11.1912

Сын: Новисов Григорий Рувимович

Мать ребёнка: Новисова Вера (Двойра Хана) (Двойра Хана) Соломоновна

СССР, Бурятия, улус Тугнуй, с. Баргузин
Рождение ребёнка
Около 1922

Дочь: Ульяна

Мать ребёнка: Новисова Вера (Двойра Хана) (Двойра Хана) Соломоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лэя

Мать ребёнка: Новисова Вера (Двойра Хана) (Двойра Хана) Соломоновна

Смерть
21.10.1937
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close