Новисов Рувим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1853
Дата смерти21.10.1937
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853
Отец: Новисов Нис
Бракосочетание
Около ?.12.1898
Рождение ребёнка
05.05.1899
Рождение ребёнка
Около 1901
Дочь: Гололобова Пана Рувимовна
Мать ребёнка: Новисова Вера (Двойра Хана) (Двойра Хана) Соломоновна
Рождение ребёнка
Около 1902
Мать ребёнка: Новисова Вера (Двойра Хана) (Двойра Хана) Соломоновна
СССР, г. Баргузин
Рождение ребёнка
Около 1904
Мать ребёнка: Новисова Вера (Двойра Хана) (Двойра Хана) Соломоновна
СССР, г. Баргузин
Рождение ребёнка
07.11.1912
СССР, Бурятия, улус Тугнуй, с. Баргузин
Рождение ребёнка
Около 1922
Дочь: Ульяна
Мать ребёнка: Новисова Вера (Двойра Хана) (Двойра Хана) Соломоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лэя
Мать ребёнка: Новисова Вера (Двойра Хана) (Двойра Хана) Соломоновна
Смерть
21.10.1937