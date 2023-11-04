Фоминых Олимпиада Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фоминых Олимпиада Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.08.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.?

Отец: не указан

Мать: Фоминых Лукерья

Смерть
Неизвестно
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