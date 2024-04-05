Duda (Filipowicz) Marianna
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Mikołajczyk (Duda) Magdalena
Отец ребёнка: Duda Mikołaj
Рождение ребёнка
1814
Дочь: (Duda) Katarzyna
Отец ребёнка: Duda Mikołaj
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Runo, Ern (Duda) Rozalia
Отец ребёнка: Duda Mikołaj
Рождение ребёнка
1817
Дочь: (Duda) Ewa
Отец ребёнка: Duda Mikołaj
Рождение ребёнка
19.12.1820
Дочь: Zasłona (Duda) Józefa
Отец ребёнка: Duda Mikołaj
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Czerepska (Duda) Marianna
Отец ребёнка: Duda Mikołaj
Рождение ребёнка
1825
Сын: Duda Franciszek
Отец ребёнка: Duda Mikołaj
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Olszak (Duda) Balbina
Отец ребёнка: Duda Mikołaj
Рождение ребёнка
1828
Дочь: (Duda) Marcin
Отец ребёнка: Duda Mikołaj
Рождение ребёнка
1830
Дочь: (Duda) Weronika
Отец ребёнка: Duda Mikołaj
Рождение ребёнка
1832
Сын: Duda Roch
Отец ребёнка: Duda Mikołaj
Рождение ребёнка
1834
Сын: Duda Wojciech
Отец ребёнка: Duda Mikołaj
Смерть
Неизвестно