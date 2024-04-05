Duda (Filipowicz) Marianna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Duda (Filipowicz) Marianna

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1811 г.р.
1814 г.р.
1815 г.р.
1817 г.р.
1820 г.р.
1823 г.р.

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Mikołajczyk (Duda) Magdalena

Отец ребёнка: Duda Mikołaj

Рождение ребёнка
1814

Дочь: (Duda) Katarzyna

Отец ребёнка: Duda Mikołaj

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Runo, Ern (Duda) Rozalia

Отец ребёнка: Duda Mikołaj

Рождение ребёнка
1817

Дочь: (Duda) Ewa

Отец ребёнка: Duda Mikołaj

Рождение ребёнка
19.12.1820

Дочь: Zasłona (Duda) Józefa

Отец ребёнка: Duda Mikołaj

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Czerepska (Duda) Marianna

Отец ребёнка: Duda Mikołaj

Рождение ребёнка
1825

Сын: Duda Franciszek

Отец ребёнка: Duda Mikołaj

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Olszak (Duda) Balbina

Отец ребёнка: Duda Mikołaj

Рождение ребёнка
1828

Дочь: (Duda) Marcin

Отец ребёнка: Duda Mikołaj

Рождение ребёнка
1830

Дочь: (Duda) Weronika

Отец ребёнка: Duda Mikołaj

Рождение ребёнка
1832

Сын: Duda Roch

Отец ребёнка: Duda Mikołaj

Рождение ребёнка
1834

Сын: Duda Wojciech

Отец ребёнка: Duda Mikołaj

Смерть
Неизвестно

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