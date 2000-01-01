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Хабиба Асметуллина
Хабиба Асметуллина
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.06.1834
Пол
Женский
Отец
Асметулла Сейфуллин
1800 г.р.
Мать
Хуббия
Дети
Не указаны
Добавил:
АА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
17.06.1834
Отец:
Асметулла Сейфуллин
Мать:
Хуббия
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