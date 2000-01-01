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Егор Сергеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1770

Дата смерти

Около 1812

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1746 г.р.

Мать

Вычислено 1746 г.р.

Жена

Вычислено 1766 г.р.

Дети

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1770

Отец: Сергей Степанов

Мать: Марья Савельева

Рождение ребёнка
04.02.1792 ст.

Сын: Долгов Дмитрий Егоров

Мать ребёнка: Татьяна Васильева

Сальково Веневского уезда Тульской губернии
Сальково - ныне не существующая деревня на территории городского округа Серебряные Пруды Московской обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Васильева

Смерть
Около 1812
В 1812 году был в ополчении. Домой не воротился (по сведениям ревизии 1816 г.).
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