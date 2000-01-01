Егор Сергеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1770
Дата смертиОколо 1812
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1770
Отец: Сергей Степанов
Мать: Марья Савельева
Рождение ребёнка
04.02.1792 ст.
Мать ребёнка: Татьяна Васильева
Сальково Веневского уезда Тульской губернии
Сальково - ныне не существующая деревня на территории городского округа Серебряные Пруды Московской обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Васильева
Смерть
Около 1812
В 1812 году был в ополчении. Домой не воротился (по сведениям ревизии 1816 г.).